Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Почти 20 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-20-ulits-na-severe-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-krupnoj-avarii
Почти 20 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем 4 июля.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены ПС «АН-201» и 32 трансформаторные подстанции.

В результате аварии без света временно остались жители улиц: Московской, Солнечной, Ростовское шоссе, Жигулевской, Тополиной, Байбакова, Компрессорной, Шоссейной, Абрикосовой, Виноградной и Центральной.

Электричества нет и в Музыкальном микрорайоне, на улицах: Есенина, Мусоргского, Дунаевского, Суздальской, а также в поселке Плодородном.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэска» уточнили, что восстановить подачу электричества на севере Краснодара планируют к 15:00.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях