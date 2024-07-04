Почти 20 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Общество
04.07.2024 12:22
Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем 4 июля.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены ПС «АН-201» и 32 трансформаторные подстанции.
В результате аварии без света временно остались жители улиц: Московской, Солнечной, Ростовское шоссе, Жигулевской, Тополиной, Байбакова, Компрессорной, Шоссейной, Абрикосовой, Виноградной и Центральной.
Электричества нет и в Музыкальном микрорайоне, на улицах: Есенина, Мусоргского, Дунаевского, Суздальской, а также в поселке Плодородном.
На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре «Нэска» уточнили, что восстановить подачу электричества на севере Краснодара планируют к 15:00.