Опасная жара до +41 °С ожидается до 8 июля в Краснодарском крае

В ближайшие дни на Кубани сохранится теплая и сухая погода. Столбики термометров поднимутся до экстремальных температур.

По прогнозу синоптиков, 6, 7 и 8 июля в Краснодарском крае температура воздуха в дневные часы прогреется до +39…41°С. На Черноморском побережье в этих числах июля жара достигнет +37 °С.

В связи с прогнозируемой жарой на Кубани объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона в ближайшие дни рекомендовали быть осторожней и соблюдать необходимые меры безопасности: по возможности сократить пребывание на открытом солнце в дневные часы, носить с собой воду и правильно одеваться, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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