Жителей Геленджика предупредили о проблемах с водоснабжением из-за засухи

Этим летом засушливый период начался гораздо раньше обычного. Последние недели температура воздуха днем стабильно держится на отметках выше +30 °С, а осадки отсутствуют.

Такие погодные условия заметно повлияли на работу скважин в Геленджике. На Дивноморском водозаборном узле остановилась работа уже 10 скважин. Кроме того, в текущий курортный сезон в Геленджик приехало рекордное количество отдыхающих.

В связи с высокой нагрузкой на резервуары чистой воды и аномальной засухи в Геленджике ввели ограничения водоснабжения. Теперь в дневные и ночные часы воду в дома будут подавать со сниженным давлением. При этом утром и вечером вода будет поступать в обычном режиме.

«Просим жителей отнестись с пониманием к данной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы «Концессии водоснабжения — Геленджик».

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