Около 6 тыс. человек остались без воды в Новороссийске из-за аварии

В 16:20 3 июля оказался поврежден силовой электрокабель, который питает НСВ «Пенайская щель» и «11 км».

В связи с этим ограничили подачу воды в зону водоснабжения № 1. Без воды временно остались около 6 тыс. человек. Для них организовали подвоз воды по заявкам.

Восстановить подачу воды в городе-герое можно будет только после восстановления поврежденного электрокабеля, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

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