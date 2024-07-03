Около 6 тыс. человек остались без воды в Новороссийске из-за аварии
Общество
03.07.2024 19:59
В 16:20 3 июля оказался поврежден силовой электрокабель, который питает НСВ «Пенайская щель» и «11 км».
В связи с этим ограничили подачу воды в зону водоснабжения № 1. Без воды временно остались около 6 тыс. человек. Для них организовали подвоз воды по заявкам.
Восстановить подачу воды в городе-герое можно будет только после восстановления поврежденного электрокабеля, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.
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