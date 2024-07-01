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В Краснодаре ночью 4 июля без воды останутся жители более 30 домов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nochyu-4-iyulya-bez-vody-ostanutsya-zhiteli-bolee-30-domov
В Краснодаре ночью 4 июля без воды останутся жители более 30 домов
Фото pixabay.com

В краевой столице с 23:3 июля до 6:00 4 июля отключат воду в домах на семи улицах.

По данным МЦУ Краснодар, воды не будет более чем в 30 домах на улицах Волжской, Новороссийской, Енисейской, Новгородской, Дунайской, Таганрогской и Бородина, а также в детских садах № 135 и 137.

С полным списком адресов, по которым планируется отключение воды, можно ознакомиться здесь.

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