Поселок Плодородный под Краснодаром остался без воды из-за сломавшегося насоса

Специалисты ФГУП ЖКК «Плодородный» совместно с ООО «Краснодар водоканал» 26 июня проводили планово-аварийные работы на водозаборе — меняли один из насосов.

Жителей поселка Плодородного предупредили о том, что на водоводе будут делать ремонт и организовали подвоз технической воды. Работы завершили 27 июня в 20:00, водоснабжение восстановили. Утром 28 июня из-за большого разбора воды насос снова вышел из строя.

Сейчас в поселке снова отключили холодную воду. Специалисты принимают все меры для скорейшего устранения аварийной ситуации.

Жителям будут подвозить воду на улице Поселок Плодородный, 5/3 с 11:00 до 12:00, сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

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