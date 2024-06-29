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Жители станицы Динской остались без воды из-за аварии на водопроводе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-stanitsy-dinskoj-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii-na-vodoprovode
Жители станицы Динской остались без воды из-за аварии на водопроводе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийная ситуация на централизованных сетях водоснабжения произошла 29 июня на улице Линейной в станице Динской.

В связи с этим без воды остались центральная часть станицы Динской и микрорайон Солнечный. Кроме того, будет снижено давления воды в близлежащих районах.

Жителей просят сделать запас питьевой воды. Подачу водоснабжения восстановят по окончании выполнения работ по устранению порыва, сообщает пресс-служба администрации Динского района в Telegram.

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