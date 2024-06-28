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В Краснодаре в ночь на 29 июня без воды останутся жители более 150 домов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-noch-na-29-iyunya-bez-vody-ostanutsya-zhiteli-bolee-150-domov
В Краснодаре в ночь на 29 июня без воды останутся жители более 150 домов
Фото pexels.com

По данным МЦУ Краснодара, воды не будет с 23:00 28 июня до 6:00 29 июня в жилых домах в Фестивальном микрорайоне.

Воды не будет в домах на улицах Атарбекова, Гагарина, Герцена, Фестивальной, Воровского, Брюсова, Олимпийской, Красных Партизан, Тургенева, а также в детских садах № 8, 63, 160, 169, 130 и в школе № 64, сообщает МЦУ Краснодар.

С полным списком адресов, по которым планируется отключение воды, можно ознакомиться тут.

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