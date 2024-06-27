На нехватку и слабый напор воды пожаловались жители нескольких районов Кубани

В ресурсоснабжающих организациях связывают проблему с сезоном полива. В Армавире выпустили рекомендации для садоводов. Так, орошать огороды посоветовали ночью, чтобы не перегружать сеть.

В огороде Станислава Чинского растения в этом году заболели, сказывается нехватка воды. Сейчас напор воды хороший, но все остальные дни ― тонкая струя из крана до глубокой ночи. Напор падает в разы от рассвета до заката. Местный водоканал рекомендовал дачникам поливать огороды ночью, после 22:00.

«Солнце село ― надо поливать. А так что, я буду ночью ходить поливать до 7:00?» ― говорит садовод Станислав Чинский.

В семье Трубицыных уже подстроились под скудные условия водоснабжения. Соорудили на участке капельный полив. Благодаря чему воду экономят и у соседей из-за этого напор в кране не падает.

«Приезжаем с работы вечером. Поливать удобней в это время. Ночью поливать неудобно, не видно же ничего», ― рассказывает садовод Ирина Трубицына.

Идея ночного полива не понравилась не только дачникам, но и растениям.

«Томаты сорта «Розовый» уже идут в рост и здесь появились первые плоды. По словам хозяев, все потому, что поливают их до заката. Если же бродить здесь с лейкой в ночное время суток, то тогда на кусте будут множиться уже не помидоры, а грибковые заболевания», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Чернышова.

Вредит общегородской системе водоснабжения не только нерациональное использование ресурса, но и должники, рассказали в водоканале. Армавирцы не заплатили за воду в этом году более 220 млн рублей, а поломки на водоводе случаются ежедневно, городские сети изношены на 80%.

«Оплата реагентов для очистки воды, текущие капитальные ремонты водопроводов. Если своевременно деньги не поступают, то в чем-то надо ужиматься», ― отмечает заместитель генерального директора ресурсоснабжающей организации Андрей Рубанов.

Жители Сочи должны за воду 250 млн рублей. Напору воды здесь некоторые тоже не рады, как и регулярным рейдам с участием сотрудников ресурсоснабжающей организации и судебных приставов. В Краснодаре общий долг за воду ― более 350 млн рублей. Должникам разрешили выплачивать сумму частями.

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