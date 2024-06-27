В Сочи завершают строительство нового магистрального трубопровода

Трубопровод прокладывают в микрорайоне Бытха завершается. Трубы будут выполнены из современных долговечных материалов.

Сейчас рабочие прокладываются четыре ветки, общей протяженностью 400 м. Одновременно с этим проводятся монолитные работы по обустройству трех водопроводных колодцев и одной камеры переключения магистралей.

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