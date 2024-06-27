В Сочи завершают строительство нового магистрального трубопровода
Общество
27.06.2024 08:25
Трубопровод прокладывают в микрорайоне Бытха завершается. Трубы будут выполнены из современных долговечных материалов.
Сейчас рабочие прокладываются четыре ветки, общей протяженностью 400 м. Одновременно с этим проводятся монолитные работы по обустройству трех водопроводных колодцев и одной камеры переключения магистралей.
Читайте также: в Сочи на дублере Курортного проспекта после ремонта тоннеля открыли движение.