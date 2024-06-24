В Сочи на дублере Курортного проспекта после ремонта тоннеля открыли движение

Движение в тоннеле №2 на федеральной трассе А-148 дублер Курортного проспекта в полном объеме восстановили движение после работ по водоотведению.

За несколько дней специалисты очистили все водоотводные системы в тоннеле, где обнаружили течь грунтовых вод. Они фрезеровали бетонное покрытие нижнего свода и восстановили асфальт на примыкании и барьерное ограждение.

«Продолжается работа по подготовке мер капитального характера в этом и других тоннелях на Дублере — специалисты уточняют механизм дополнительного водоотведения. К работе привлечены геологи и проектный институт», — сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Читайте также: в центре Краснодара стартовал ремонт улицы Пашковской по нацпроекту.