В Сочи на дублере Курортного проспекта после ремонта тоннеля открыли движение
Общество
24.06.2024 18:01
Движение в тоннеле №2 на федеральной трассе А-148 дублер Курортного проспекта в полном объеме восстановили движение после работ по водоотведению.
За несколько дней специалисты очистили все водоотводные системы в тоннеле, где обнаружили течь грунтовых вод. Они фрезеровали бетонное покрытие нижнего свода и восстановили асфальт на примыкании и барьерное ограждение.
«Продолжается работа по подготовке мер капитального характера в этом и других тоннелях на Дублере — специалисты уточняют механизм дополнительного водоотведения. К работе привлечены геологи и проектный институт», — сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».
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