В центре Краснодара стартовал ремонт улицы Пашковской по нацпроекту

Обновят порядка 2,3 км дорожного полотна на участке от Чкалова до Садовой. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Специалисты уже установили здесь временные дорожные знаки и приступили к демонтажу бордюров. На участке дороги обновят асфальт и нанесут новую разметку. Завершить все работы рассчитывают до конца июля.

Также на время ремонта на этом отрезке дороги частично ограничат движение транспорта. Жителей и гостей города просят учитывать это, выбирая свой маршрут.

На сегодняшний день в краевой столице по профильному нацпроекту завершили ремонт 29 участков улиц, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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