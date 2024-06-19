В центре Краснодара стартовал ремонт улицы Пашковской по нацпроекту
Общество
19.06.2024 14:56
Обновят порядка 2,3 км дорожного полотна на участке от Чкалова до Садовой. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Специалисты уже установили здесь временные дорожные знаки и приступили к демонтажу бордюров. На участке дороги обновят асфальт и нанесут новую разметку. Завершить все работы рассчитывают до конца июля.
Также на время ремонта на этом отрезке дороги частично ограничат движение транспорта. Жителей и гостей города просят учитывать это, выбирая свой маршрут.
На сегодняшний день в краевой столице по профильному нацпроекту завершили ремонт 29 участков улиц, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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