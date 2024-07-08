Крыши с многоквартирных домов сорвало ветром в Северском районе

Прокуратура Северского района организовала проверку по факту повреждения ветром крыш в многоквартирных домах на улице Ленина в поселке Черноморском.

По данным прокуратуры, во время непогоды ветер сорвал крыши на двух многоквартирных дома на улице Ленина № 2 и № 20.

В настоящее идут работы для восстановления электроснабжения в домах. На место выехал прокурор района. По результатам проверки соблюдения жилищного законодательства, при наличии оснований, будут приняты меры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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