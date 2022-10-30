В Адыгее при падении дельтаплана погибли два человека
Происшествия
30.10.2022 12:36
ЧП произошло 30 октября около 11:00 в районе плато Лаго-Наки.
В 11:10 спасателям поступило сообщение о том, что в Майкопском районе возле дороги Даховская — плато Лаго-Наки произошло падение мотодельтаплана.
«Незамедлительно на место происшествия отправились оперативные группы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. Установлено, что при падении мотодельтаплана произошло возгорание. Погибли два человека», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Адыгея.
Обстоятельства крушения дельтаплана устанавливаются. По данным телеграм-канала «112», погибла 43-летняя пассажирка и пилот. Его личность устанавливается.
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