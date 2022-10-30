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В Адыгее при падении дельтаплана погибли два человека

Происшествия
30.10.2022 12:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-pri-padenii-deltaplana-pogibli-dva-cheloveka
В Адыгее при падении дельтаплана погибли два человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по республике Адыгея

ЧП произошло 30 октября около 11:00 в районе плато Лаго-Наки.

В 11:10 спасателям поступило сообщение о том, что в Майкопском районе возле дороги Даховская — плато Лаго-Наки произошло падение мотодельтаплана.

«Незамедлительно на место происшествия отправились оперативные группы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. Установлено, что при падении мотодельтаплана произошло возгорание. Погибли два человека», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Адыгея.

Обстоятельства крушения дельтаплана устанавливаются. По данным телеграм-канала «112», погибла 43-летняя пассажирка и пилот. Его личность устанавливается.

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