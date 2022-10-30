Момент падения дельтаплана в Адыгее попал на видео

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ЧП произошло 30 октября около 11:00 в районе плато Лаго-Наки. Видео в соцсети выложили очевидцы.

На кадрах видно, как падает мотодельтаплан. За ним тянется след дыма. Женщина, снимающая видео, просит окружающих звонить в скорую и вызывать помощь. Также один из очевидцев, молодой человек, начинает спускаться по склону от дороги к месту падения дельтаплана.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели, обстоятельства падения дельтаплана устанавливаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее при падении дельтаплана погибли два человека. По предварительным донным, погибла 43-летняя пассажирка и пилот. Его личность устанавливается.