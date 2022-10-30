По факту крушения дельтаплана в Адыгее возбудили уголовное дело

По факту крушения дельтаплана в Адыгее возбудили уголовное дело

По данным следователей, пилот не имел разрешения на оказание платных услуг и права на управление летательным аппаратом.

Установлено, что 29 октября 48-летний пилот и собственник дельтаплана предложил группе туристов за деньги покатать их. Жительница Ростовской области, 43-летняя женщина, согласилась и на следующий день приехала к взлетной площадке.

По предварительным данным, около 10:30 во время полета у дельтаплана произошел надлом крыла. Из-за этого летательный аппарат ушел в пике и потерпел крушение в ущелье. От полученных травм пилот и пассажирка погибли.

По факту крушения возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Оказалось, что пилот не имел разрешения на оказание платных услуг и права на управление летательным аппаратом.

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте проводят осмотр места происшествия. Также они допрашивают очевидцев, изучают техническую документацию, организован комплекс необходимых следственных действий, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», момент падения дельтаплана в Адыгее попал на видео.