Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

По факту крушения дельтаплана в Адыгее возбудили уголовное дело

Происшествия
30.10.2022 18:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-faktu-krusheniya-deltaplana-v-adygee-vozbudili-ugolovnoe-delo
По факту крушения дельтаплана в Адыгее возбудили уголовное дело
По факту крушения дельтаплана в Адыгее возбудили уголовное дело

По данным следователей, пилот не имел разрешения на оказание платных услуг и права на управление летательным аппаратом.

Установлено, что 29 октября 48-летний пилот и собственник дельтаплана предложил группе туристов за деньги покатать их. Жительница Ростовской области, 43-летняя женщина, согласилась и на следующий день приехала к взлетной площадке.

По предварительным данным, около 10:30 во время полета у дельтаплана произошел надлом крыла. Из-за этого летательный аппарат ушел в пике и потерпел крушение в ущелье. От полученных травм пилот и пассажирка погибли.

По факту крушения возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Оказалось, что пилот не имел разрешения на оказание платных услуг и права на управление летательным аппаратом.

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте проводят осмотр места происшествия. Также они допрашивают очевидцев, изучают техническую документацию, организован комплекс необходимых следственных действий, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», момент падения дельтаплана в Адыгее попал на видео.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Минтрансе сообщили о затруднениях в движении машин на Крымскому мосту в сторону Кубани
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях