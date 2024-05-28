В Адыгее будут судить задавившего 9-летнего мальчика в парке экс-судью

Резонансное ДТП, в результате которого погиб ребенок, произошла 22 июля 2023 года в Майкопе.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 27 мая удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение судьи, зампредседателя Майкопского городского суда в отставке Анатолия Горголина в качестве обвиняемого.

Сообщается, что представитель СК РФ в ходе заседания ВККС отметил, что автомобиль подозреваемого был исправен. Адвокат экс-судьи сообщил, что его клиент не возражает против удовлетворения представления силовиков. Он объяснил это необходимостью объективно выяснить все обстоятельства случившегося. Горголин, по его словам, готов сделать для этого все возможное, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее внедорожник вылетел в пешеходную зону парка, погиб 9-летний ребенок. После столкновения внедорожник врезался в дерево и опрокинулся. В мае 2024 года стало известно, что виновника ДТП — 72-летнего судью в отставке Анатолия Горголина до сих пор не привлекли к ответственности.

Председатель СК РФ поручил и. о. руководителя ведомства Адыгеи Василию Ларину повторно доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.