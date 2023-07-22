В Адыгее внедорожник вылетел в пешеходную зону парка, погиб 9-летний ребенок

ДТП, в результате которого погиб 9-летний мальчик и еще несколько человек получили травмы, произошло днем 22 июля в городском парке Майкопа.

Об этом сообщил в соцсетях глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

По предварительным данным, водитель внедорожника, двигаясь по улице Спортивной от Гагарина в сторону городского парка, потерял управление. Автомобиль съехал со склона к набережной.

«К сожалению, погиб один ребенок — мальчик 2014 года рождения, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего мальчика. Посетил в больнице пострадавших, взял на контроль ход их лечения, а также ход расследования ЧП», — написал Кумпилов в Telegram.

На месте ДТП работают профильные ведомства, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным министерства здравоохранения Республики Адыгея, травмы разной степени тяжести получили семь человек. Их них трое взрослых и четыре ребенка. Семилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет газета «Советская Адыгея».

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