Велосипедист погиб в ДТП с иномаркой на Ростовском шоссе в Краснодаре

ДТП, в котором погиб 44-летний житель Кропоткина, произошла 22 июля около 9:15.

По сообщениям очевидцев, от удара велосипед разорвало пополам.

По предварительным данным, 22-летний житель Краснодара за рулем Opel двигался по крайней правой полосе Ростовского шоссе со стороны улицы Зиповской в сторону Солнечной. По его словам, велосипедист, ехавший по средней полосе, начал перестроение в правую полосу. Произошло столкновение.

«От полученных травм велосипедист, 44-летний житель Кропоткина, скончался на месте происшествия. В настоящее время по данному факту проводится доследственное проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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