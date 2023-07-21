Материалы по ДТП с 4 погибшими в Краснодарском крае передадут из полиции в СК

Смертельная авария произошла 21 июля около 13:00 на 101 км трассы Краснодар — Темрюк между станицей Анастасиевской и хутором Коржевским в Славянском районе.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную обочину через сплошную линию и врезался в грузовик с песком. В результате столкновения водитель легковушки и трое пассажиров, в том числе двое 11-летних детей погибли на месте от полученных травм. Еще один несовершеннолетний получил серьезные травмы. Его госпитализировали.

«По поручению руководителя регионального следственного управления Андрея Маслова инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его в следственные органы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель рефрижиратора погиб в ДТП с двумя КамАЗами в Павловском районе. Авария произошла 21 июля в 9:15 на 1212 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе.