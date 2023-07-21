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Водитель рефрижиратора погиб в ДТП с двумя «КамАЗами» в Павловском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-refrizhiratora-pogib-v-dtp-s-dvumya-kamazami-v-pavlovskom-rajone
Водитель рефрижиратора погиб в ДТП с двумя «КамАЗами» в Павловском районе
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором один человек погиб и еще один получил травмы, произошло 21 июля в 9:15 на 1212 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе.

По предварительным данным, водитель рефрижиратора двигался в сторону Краснодара. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двумя «КамАЗами», которые съезжали на обочину.

В результате аварии водитель рефрижиратора погиб на месте. Также пострадал водитель одного из «КамАЗов».

Из-за ДТП на этом участке дороги с 9:15 до 10:24 частично закрыли движение для грузовиков. Легковые машины проезжали по обочине.

В настоящее время движение восстановлено в полном объеме, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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