Водитель и пассажир легковушки погибли после столкновения с опорой ЛЭП в Отрадненском районе

ДТП, в котором погибли 36-летняя женщина-водитель и ее 32-летний пассажир, произошла 20 июля около 4:00 в районе 2 км трассы станица Отрадная — станица Удобная — хутор Ильич.

По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля ВАЗ не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте аварии до приезда скорой помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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