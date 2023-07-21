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Водитель и пассажир легковушки погибли после столкновения с опорой ЛЭП в Отрадненском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-i-passazhir-legkovushki-pogibli-posle-stolknoveniya-s-oporoj-lep-v-otradnenskom-rajone
Водитель и пассажир легковушки погибли после столкновения с опорой ЛЭП в Отрадненском районе
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором погибли 36-летняя женщина-водитель и ее 32-летний пассажир, произошла 20 июля около 4:00 в районе 2 км трассы станица Отрадная — станица Удобная — хутор Ильич.

По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля ВАЗ не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте аварии до приезда скорой помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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