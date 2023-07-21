Три человека пострадали в ДТП с двумя легковушками и грузовиком в Славянском районе

ДТП произошло 21 июля около 6:50 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в станице АНастасиевской.

По предварительным данным, водитель Nissan Pulsar выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN с прицепом. После столкновения легковушка продолжила движение и врезалась в Nissan Sunny.

В результате аварии пострадали три человека, они доставлены в больницу. Диагнозы устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: иномарка насмерть сбила девушку на электросамокате в Сочи.