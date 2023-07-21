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Иномарка насмерть сбила девушку на электросамокате в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-nasmert-sbila-devushku-na-elektrosamokate-v-sochi
Иномарка насмерть сбила девушку на электросамокате в Сочи
Фото /t.me/sochitypical

ДТП со смертельным исходом произошло 21 июля около 00:45 на улице Конституции СССР. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они рассказали, что прибывшие на место аварии медики оказали помощь пострадавшей, но спасти ее не удалось.

По предварительным данным, водитель Skoda Rapid сбил девушку, которая пересекала дорогу в неустановленном месте на арендованном электросамокате. От полученных травм девушка скончалась.

На вид погибшей 25 лет, личность устанавливается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 марта в России действует свод правил дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

 

 

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