Полиция Адыгеи раскрыла подробности смертельного ДТП в горпарке Майкопа

ДТП, в результате которого погиб 9-летний мальчик и еще несколько человек получили травмы, произошло 22 июля около 14:45.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Спортивной и Гагарина произошло столкновение внедорожника и легкового автомобиля. После этого внедорожник продолжил движение, сбил барьерное ограждение в пешеходной зоне городского парка и сбил 9-летнего ребенка на самокате. Мальчик погиб.

Всего пострадали две девочки 7 и 12 лет и два мальчика 8 и 10 лет. Детям оказывается неотложная медицинская помощь в Адыгейской республиканской детской клинической больнице. Сообщается, что 7-летняя девочка находится в реанимации.

После столкновения внедорожник врезался в дерево и опрокинулся. Во внедорожнике в момент аварии находились двое взрослых и четверо несовершеннолетних, в том числе 7-летний ребенок. Все они госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

СУ СК РФ по Республике Адыгея начал проверку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», внедорожник потерял управление и съехал со склона в сторону набережной горпарка. По данным министерства здравоохранения Республики Адыгея, травмы разной степени тяжести получили семь человек.