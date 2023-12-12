В 8 раз подорожали авиабилеты из Москвы в Сочи на предновогодние даты

Сейчас самый дешевый авиабилет на 29 и 30 декабря из Москвы в Сочи стоит около 16 тыс. рублей без багажа.

По данным сервиса Aviasales, авиабилеты из Москвы в Сочи на 12 декабря можно купить от 2,6 тыс. рублей. При этом на 30 декабря самый дешевый билет можно приобрести за 16 тыс. рублей. Таким образом, цена на авиабилеты увеличилась в среднем в 8 раз.

Билеты из Санкт-Петербурга в Сочи также подорожали. Вылет на 12 декабря обойдется от 5 тыс. рублей. На 30 декабря самый дешевый билет стоит 18,5 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».