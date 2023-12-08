Дополнительные поезда назначили в Сочи на Новый год из-за высокого спроса

Всего в России на новогодние праздники для удобства пассажиров назначили более 1,3 тыс. дополнительных рейсов поездов дальнего следования, как и в прошлом году.

Они будут курсировать между российскими городами на наиболее популярных направлениях с 22 декабря по 8 января. Всего в эти даты РЖД планирует перевезти более 5,3 млн пассажиров.

В Сочи назначили дополнительные поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, которые будут делать остановки в Краснодарском крае.

Самыми пиковыми датами отправления пассажиров в предстоящие новогодние праздники станут 29 декабря и 8 января, сообщает пресс-служба РЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», туристы выкупили почти все билеты на поезда в Сочи, прибывающие 30 и 31 декабря. На новогодние праздники главный курорт России ожидаемо пользуется высоким спросом у отдыхающих.