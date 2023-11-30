Туристы выкупили почти все билеты на поезда в Сочи, прибывающие 30 и 31 декабря

На новогодние праздники главный курорт России ожидаемо пользуется высоким спросом у отдыхающих.

По данным РЖД, на поезда дальнего следования, прибывающие в Сочи 30 декабря (суббота), практически не осталось билетов. В этот день на курорт прибудут поезда, отправившиеся из Воркуты, Томска, Уфы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Кисловодска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Минска, Саратова и Самары. Еще шесть поездов прибудет в Сочи из Москвы. На «Ласточки» в Сочи из Краснодара и Анапы на 30 декабря билетов практически не осталось.

На 31 декабря (воскресенье) почти все билеты на поезда дальнего следования в Сочи также выкуплены. В этот день на курорт прибудут поезда из Барнаула, Калининграда, Кисловодска, Ростова-на-Дону, Саратова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Архангельска, Самары и Нижневартовска. Из Москвы прибудет семь поездов. Мест в «Ласточках» в канун Нового года уже практически не осталось. Большой выбор билетов доступен только на утренний рейс из Кропоткина, а также вечерние рейсы из Краснодара и Ростова-на-Дону.

При этом на 1 января и начало новогодних праздников пока доступно относительно большое количество билетов на поезда в Сочи.

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