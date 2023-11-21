Курорты Кубани лидируют в рейтинге мест отдыха на новогодних каникулах

Эксперты Национального туроператора Алеан проанализировали динамику бронирований туров на новогодние каникулы и определили самые популярные направления и курорты у туристов.

К середине ноября забронировано на 50% больше новогодних туров по России, чем в прошлом году. По данным на середину ноября, в топ-5 самых популярных новогодних направлений вошли курорты Краснодарского края — 35% от всех бронирований. Сочи с 26% всех проданных туров сохранил лидерство как самое популярное место новогоднего отдыха у российских туристов. В целом на курорты Краснодарского края спрос вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. Места в отелях, работающих по системе «все включено», уже раскупили.

На втором месте среди самых популярных направлений для отдыха на Новый год находятся Кавминводы (11%). Затем идут Московская область (7%), Беларусь (7%) и Абхазия (6%). При этом на новогодние туры в Абхазию и Шерегеш спрос вырос в 3 раза, по сравнению с прошлым годом.

Также суммарно удвоилось число бронирований экскурсионных туров на новогодние каникулы по разным направлениям. Например, в Великий Устюг, Карелию, Москву, Казань, по Золотому кольцу и в Калининградскую область, а также в Санкт-Петербург, сообщает РИА «Новости».

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