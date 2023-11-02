Более трети всех проданных новогодних турпутевок приходится на курорты Кубани

По данным Ассоциации туроператоров России, на внутреннем туристическом рынке уже продано около 55-60 % путевок на новогодние праздники.

По прогнозам АТОР, пик продаж путевок на новогодние праздники ожидается 15-20 ноября. Уже сейчас появились направления-лидеры, которые наиболее популярны у туристов.

На первом месте находятся курорты Краснодарского края, прежде всего Сочи — в регион продали около 35 % от всех путевок по стране с датами заездов с 25 декабря по 7 января 2024 года. Одновременно туроператоры фиксируют высокий спрос на туры в Абхазию с прилетом в аэропорт Сочи.

Второе место среди внутренних направлений организованного туризма заняли курорты Кавказских Минеральных Вод — доля продаж около 12%.

На третьем месте находится Санкт-Петербург с долей 8 %. Москва заняла четвертое место с долей продаж 7 %. Пятерку направлений-лидеров замыкает Великий Устюг с 6,5 %.

В десятку входят туры на горнолыжные курорты, в основном на Красную Поляну (около 5 % всех новогодних продаж туров по России), в Карелию, Подмосковье, Казань и Тюмень, сообщает пресс-служба АТОР.

Читайте также: эксперт рассказал о ценах на зимний отдых на горнолыжных курортах Сочи.