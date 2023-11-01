Эксперт рассказал о ценах на зимний отдых на горнолыжных курортах Сочи

В целом отдых на горнолыжных курортах Сочи в предстоящий зимний сезон может подорожать в пределах 5-10% по сравнению с прошлым годом.

По словам директора Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрия Анфиногенова, в предстоящем зимнем сезоне бронирование отдыха на горнолыжных курортах Сочи сохранится на уровне прошлого года. Резкого роста цен не ожидается. Стоимость отдыха существенно не изменится — подорожание будет в пределах инфляции.

На ценообразование окажут влияние масштабные события. Например, в конце февраля и начале марта в Сириусе пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Большая часть номеров уже забронирована, поэтому в связи с высоким спросом могут вырасти тарифы на размещение в остающихся свободными номерах.

«На сегодняшний день глубина бронирования отелей на горнолыжных курортах Краснодарского края удовлетворяет поставленный план на сезон, гостиницы загружаются в штатном режиме, можно сказать, что динамика продаж повторяет прошлый год», — сказал эксперт.

Он добавил, что прогноз погоды на благоприятный. Горнолыжные курорты планируют открыть трассы уже к концу декабря. Также эксперт отметил, что общим трендом для горнолыжных курортов станет повышение уровня сервиса и качества трасс, сообщает ТАСС.

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