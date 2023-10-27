Красную Поляну признали самым популярным горнолыжным курортом России
Об этом говорят результаты опроса сервиса «Яндекс Путешествия». Каждый четвертый опрошенный оценил российские горнолыжные курорты на 10 баллов из 10.
Согласно исследованию, самый популярный горнолыжный курорт в стране сейчас — Красная Поляна, так ответили 49% респондентов. На втором месте курорт Шерегеш (Кемеровская область) — 21%, на третьем Белокуриха (Алтай) — 18%. В пятерке лидеров также курорты Карачаево-Черкессии: Домбай — 17% и Архыз — 16%.
Опрос показал, что горнолыжные курорты посещают около трети жителей России. Из них 90% предпочитают отечественные курорты, 5% выбираются за рубеж и еще 5% катаются по горным склонам и в РФ, и за границей, пишет газета «Известия».
На территории Красной Поляны в Сочи находятся три горнолыжных курорта: «Газпром», «Роза Хутор» и «Красная Поляна».
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