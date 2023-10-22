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Цены на отели на горнолыжных курортах Сочи выросли до 30%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tseny-na-oteli-na-gornolyzhnyh-kurortah-sochi-vyrosli-do-30
Цены на отели на горнолыжных курортах Сочи выросли до 30%
Фото пресс-службы курорта «Красная Поляна»

Средний чек в отелях за ночь на предстоящий зимний сезон составляет 13 тыс. рублей.

Рост составил в среднем 26%. Такие данные зафиксированы по отелям на курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна».

При этом провести новогоднюю ночь в Сочи будет дешевле на 6%, чем в прошлом году. Средний чек составляет 12,2 тыс. рублей.

Сильнее, чем стоимость ночи в Сочи, за год подорожало только проживание в отелях «Большого Вудъявра» в Мурманской области — на 27%, до 7,3 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».

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