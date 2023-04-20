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В Краснодарском крае дачи и коттеджи за год подешевели на 13,5%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-dachi-i-kottedzhi-za-god-podesheveli-na-13-5
В Краснодарском крае дачи и коттеджи за год подешевели на 13,5%
Фото pxhere.com

Об этом рассказал гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. По его словам, в среднем в России частные дома подорожали на 13,9% за год — до 6,3 млн рублей.

Дачи и коттеджи подорожали в 73 из 84 регионов России. По словам эксперта, на увеличение цен повлиял рост стоимости материалов и строительства. Больше всего цены поднялись в в Ненецком АО — на 68,8%, в Магаданской области — на 62,3% и в Приморском крае — на 56,5%.

В 11 регионах цены на коттеджи снизились. В Крыму цены упали на 16,4%, в Калининградской области — на 15,2%, в Московской области — на 13,8%, в Краснодарском крае — на 13,5%.

По словам эксперта, в Московской области дома дешевеют из-за падения цен на недвижимость на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе. Владельцы домов уезжают за границу на постоянное жительство и продают дома в престижных районах, сообщает ТАСС.

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