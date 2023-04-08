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Эксперт объяснил, как выгодно и в короткие сроки продать квартиру

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-obyasnil-kak-vygodno-i-v-korotkie-sroki-prodat-kvartiru
Эксперт объяснил, как выгодно и в короткие сроки продать квартиру
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Чтобы продать квартиру на вторичном рынке быстро и выгодно, нужно подготовить ее для потенциальных покупателей.

Об этом рассказал президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков. По его словам, есть несколько способов сделать обычную квартиру более привлекательной и повысить ее стоимость.

«Общий совет — вложите средства в косметический ремонт. Практика показывает, что свежие обои и ламинат прибавляют 5–7% к стоимости жилья. Ремонт санузла — дорогостоящее мероприятие, но это прибавляет к ценнику еще 7–9%. Не выбирайте агрессивные цвета кафеля, не реализуйте сложных дизайнерских задумок. Просто чистый санузел производит благоприятное впечатление на потенциальных покупателей: они понимают, что им не придется совмещать новоселье с хлопотным ремонтом», — рассказал Кулаков.

Цену на квартиру можно поднять еще на 2–3%, если застеклить и сделать отделку современными материалами, продолжил эксперт. Он добавил, что квартиру нужно привести в порядок, если ремонт в ней не требуется, но там давно никто не живет.

«Помойте окна, проветрите помещение. Если потенциальные покупатели приходят вечером, убедитесь, что все осветительные приборы работают. Лучше продается квартира, которая залита светом — солнечным или электрическим», — пояснил Кирилл Кулаков.

Кроме того, для покупателей важна инфраструктура района будущей квартиры, поэтому нужно рассказать обо всех важных объектах поблизости, заключил эксперт.

«До 20% к среднерыночной стоимости может прибавить хорошо развитая социальная, досуговая и, конечно, транспортная инфраструктура района. Обязательно нужно рассказать обо всех ключевых объектах потенциальному покупателю. Например, если квартиру приобретает семья с детьми, сообщите о школах, дворцах детского творчества, спорткомплексах. Автомобилистам — о бесплатных парковках, паркингах и автосервисах в шаговой доступности», — цитирует Кирилла Кулакова радио Sputnik.

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