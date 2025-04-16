Утренний туман и до +23 °С днем прогнозируют 17 апреля в Краснодарском крае

В Краснодаре в четверг ожидается переменная облачность без осадков, порывы ветра могут достигать 14 м/с.

По информации метеорологов, 17 апреля в краевой столице температура воздуха ночью составит +6…8 °С, днем — +20…22 °С.

На Кубани ночью и утром местами возможен туман, осадки не ожидаются. В Новороссийске возможен шквалистый ветер до 18 м/с, в других районах края его порывы могут достигать 14 м/с.

В среднем по региону в этот день ночная температура воздуха достигнет +5…10 °С, в юго-восточных предгорных районах столбики термометров приблизятся к 0 °С. Днем воздух прогреется до +18…23 °С.

В горах ночью — +2…-3 °С, днем — +6…11 °С. На Черноморском побережье ночью прогнозируют +6…11 °С, днем потеплеет до +15…20 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 16 и 17 апреля ожидается туман. Также заморозки до -2 °С возможны в Краснодарском крае 17–18 апреля, в связи с этим специалисты рекомендовали заблаговременно предпринять меры по защите растений.

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