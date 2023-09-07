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Утопившую в ванной двухлетнюю дочь женщину заключили под стражу на два месяца в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/utopivshuyu-v-vannoj-dvuhletnyuyu-doch-zhenshhinu-zaklyuchili-pod-strazhu-na-dva-mesyatsa-v-krasnodare
Фото t.me/opskuban

Убийство произошло днем 5 сентября в одной из квартир в многоэтажке на улице Тепличной.

Прикубанский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 35-летней уроженки Братска Иркутской области. Женщина обвиняется в убийстве двухлетней дочери.

По данным следствия, женщина, находясь в съемной квартире вместе со своей двухлетней дочерью, набрала в ванну воды. После она поместила туда девочку и удерживала руками до тех пор, пока ребенок не утонул. На женщину завели уголовное дело.

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, подозреваемая не возражала. Суд постановил заключить женщину под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», женщина сама сообщила в экстренную службу о смерти дочери. Женщину задержали, она признала вину. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что женщина с дочерью переехали в Краснодар из Нальчика в конце августа. Отцом девочки является гражданин Индии. Пара находится в конфликте. Мужчина перестал давать деньги на содержание ребенка и отказался помочь в поисках квартиры. Отсутствие финансовой возможности содержать дочь стало для женщины причиной для убийства. В соцсетях появилось голосовое сообщение подозреваемой, которое она отправила знакомой сразу после убийства. В сообщении она признается в содеянном и просит помолиться за дочь.

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