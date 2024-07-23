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Ураган серьезно повредил три дома под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uragan-serezno-povredil-tri-doma-pod-krasnodarom
Ураган серьезно повредил три дома под Краснодаром
Фото t.me/prikubanka_krd

От сильного дождя и шквалистого ветра 20 июля пострадали три дачных дома в станице Елизаветинской.

Речь идет о частных домах в НСТ «Ветеран» и «Проектировщик». Там во время урагана с домов порывами ураганного ветра сорвало крыши. Также от града и дождя пострадало имущество местных жителей.

Пострадавшим от непогоды жильцам уже оказали первичную консультативную и материальную помощь.

«Для собственников дома по улице Зеленой в НСТ «Ветеран» привезли кровельный материал — они самостоятельно восстановят поврежденную крышу», — сообщает пресс-служба Прикубанского округа Краснодара в Telegram.

Поврежденные дома были застрахованы. Их жильцы направят документы в страховые компании для компенсации ущерба, причиненного стихией.

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