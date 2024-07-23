Работу пляжей ограничили во всех районах Сочи из-за непогоды

Купание на пляжах во всех внутригородских районах не рекомендуется в связи с неблагоприятной погодой.

Решение о полном запрете купания на каждом пляже принимают исходя из текущей погодной обстановки в конкретном районе.

Спасатели оценивают ситуацию и в случае ухудшения погоды предупреждают отдыхающих о запрете купания через громкоговорители, а также вывешивают информацию на стендах и не допускают отдыхающих к воде.

Движение на дорогах осуществляется в штатном режиме, работают все объекты городской инфраструктуры. Ситуацию контролирует оперативный штаб, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с градом и смерчи 23 и 24 июля накроют Сочи и Сириус.