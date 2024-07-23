Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Работу пляжей ограничили во всех районах Сочи из-за непогоды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-plyazhej-ogranichili-vo-vseh-rajonah-sochi-iz-za-nepogody?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Работу пляжей ограничили во всех районах Сочи из-за непогоды
Фото пресс-службы администрации Сочи

Купание на пляжах во всех внутригородских районах не рекомендуется в связи с неблагоприятной погодой.

Решение о полном запрете купания на каждом пляже принимают исходя из текущей погодной обстановки в конкретном районе.

Спасатели оценивают ситуацию и в случае ухудшения погоды предупреждают отдыхающих о запрете купания через громкоговорители, а также вывешивают информацию на стендах и не допускают отдыхающих к воде.

Движение на дорогах осуществляется в штатном режиме, работают все объекты городской инфраструктуры. Ситуацию контролирует оперативный штаб, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с градом и смерчи 23 и 24 июля накроют Сочи и Сириус.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях