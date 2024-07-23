Ливни с градом и смерчи 23 и 24 июля накроют Сочи и Сириус

На участке Магри — Веселое 23 и 24 июля прогнозируют формирование смерчей над морем.

Кроме того, в Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление ветра при грозе до 15–18 м/с.

В отдельных районах курорта пройдут сильные ливни, на реках и малых водотоках прогнозируют резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах вероятны сходы селей малого объема.

Все объекты городской инфраструктуры работают штатно, экстренные службы переведены на усиленный режим. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды и выходов в горы, не стоит также оставлять машины под рекламными щитами, деревьями и другими шаткими конструкциями. В случае ЧС необходимо звонить по телефону 112.

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