В Сочи 23 июля заметили огромный смерч над морем

Утром 23 июля жители разных частей курортного города увидели гигантскую воронку над Черным морем.

Кадры с разгулом стихии опубликовали в социальных сетях. С разных ракурсов воронка выглядит устрашающе.

Несмотря на то, что видео сняты далеко за пределами пляжей, информации о разрушениях возле моря из-за смерча не поступало.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смерчи ожидаются 23 и 24 июля по всему Черноморскому побережью Краснодарского края. Жителей и гостей региона попросили в ближайшие дни сохранять внимание и осторожность во время отдыха у воды.