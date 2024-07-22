Смерчи ожидаются 23 и 24 июля на всем Черноморском побережье Краснодарского края
Общество
22.07.2024 17:08
По прогнозу синоптиков, формирование смерчей возможно на участке от Анапа до Сочи.
В связи с прогнозируемыми смерчами 23 и 24 июля в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей Краснодарского края попросили в ближайшие дни сохранять внимание и осторожность во время отдыха у воды. Так, при выходе смерча на сушу, не стоит приближаться к зданиям мостам, эстакадам, столбам, деревьям, машинам и баннерам.
В случае ЧС следует звонить на номера: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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