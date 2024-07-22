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Смерчи ожидаются 23 и 24 июля на всем Черноморском побережье Краснодарского края

Общество
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Смерчи ожидаются 23 и 24 июля на всем Черноморском побережье Краснодарского края
Фото pexels.com

По прогнозу синоптиков, формирование смерчей возможно на участке от Анапа до Сочи.

В связи с прогнозируемыми смерчами 23 и 24 июля в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей Краснодарского края попросили в ближайшие дни сохранять внимание и осторожность во время отдыха у воды. Так, при выходе смерча на сушу, не стоит приближаться к зданиям мостам, эстакадам, столбам, деревьям, машинам и баннерам.

В случае ЧС следует звонить на номера: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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