До 24 июля продлили штормовое предупреждение по ливням в Краснодарском крае

Штормовое предупреждение по ливням с грозами ввели на Кубани 19 июля.

По прогнозу синоптиков, непогода в регионе сохранится — сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 м/с ожидаются 23 и 24 июля.

В связи с прогнозом штормовое предупреждение по непогоде в Краснодарском крае продлили до 23 июля. В ближайшие дни жителей и гостей региона призывают быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности во время отдыха на природе.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение о ливнях, пришедших на смену сильной жаре, ввели в связи с прогнозируемой непогодой.