Управление охраны животного мира Адыгеи займется спасением погибающих на озере лебедей

Неравнодушная жительница Краснодара Анна Баранова, благодаря которой стала известна история о погибающих на Старобжегокайском озере лебедях, чтобы спасти птиц, дошла до приемной главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

И 25 января Анна получила ответ из управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея.

В учреждении Анне пообещали, что возьмут вопрос под контроль, и 28 января представитель управления вместе с председателем охотобщества республики намерен выехать на место, где погибают лебеди. Там специалисты планируют определить дальнейший план действий.

Анна рассказала, что один молодой лебедь сейчас сидит на том же месте, откуда забрали его мать, а двое других улетели в сторону реки Кубань.

Больше всего женщина переживает, чтобы они, как и их родители, не стали жертвами выстрелов со стрельбищ в Адыгее. В управлении охраны животного мира республики пообещали проследить и за этим. Ведомство 26-27 января направит туда егерей и охотинспектора, которые будут мониторить обстановку и пресекать возможную стрельбу.

Как писал интернет портал «Кубань 24», ранее очевидцы в соцсетях опубликовали видео и рассказали, что несколько лебедей погибают в замерзшем озере. Это оказалась семья — самец погиб сразу, самку удалось спасти. У нее обнаружили открытый перелом крыла, предположительно вызванный огнестрельным ранением. Неравнодушная жительница Краснодара забрала лебедя домой и стала лечить. Крыло птице пришлось ампутировать.

Однако 25 января самка лебедя умерла. При этом на озере осталось трое птенцов, которые уже взрослые, но не знают, куда им деваться, так как это их первый перелет.