Умерла самка лебедя с перебитым крылом, которую спасли жители Краснодара

Лебедя с открытым переломом крыла и сильным обморожением забрали 22 января из Старобжегокайского озера в Адыгее. Птицу назвали Бусинкой. Ее приютила жительница Краснодара Анна Баранова, она занималась лечением лебедя, однако 25 января птица умерла.

Женщина рассказала интернет-порталу «Кубань 24», что, спасая птицу, она столкнулась с равнодушием окружающих.

«Занималась спасением лебедя, потому что никто не откликался. Лебедь находился в ужасном состоянии. Ребята из Донецка помогли, мы спасли птицу. Предварительно я дозвонилась орнитологу Константину Сычеву. Он объяснил, как действовать, и очень поддерживал. Он договорился с клиникой об операции», — рассказала Анна.

Оказалось, что кроме перелома, у птицы было сильное обморожение, крыло ампутировали. Операция прошла успешно. Все расходы на лечение Анна и ее муж взяли на себя.

«Я, в принципе, на это и рассчитывала, ни у кого не хотела просить помощи. Помощь понадобилась бы потом, во время дальнейшей реабилитации», — поделилась Баранова.

После операции с вечера 22 января лебедь находился дома у Анны. По словам женщины, птица вообще не пила и не ела. Орнитолог рекомендовал давать пищу и воду принудительно. Анна размачивала корм, набирала его в шприц и кормила лебедя. Делала уколы обезболивающего и антибиотиков. Женщина отмечает, что птица сильно тосковала.

Состояние Бусинки ухудшилось 24 января.

«Раньше у нее защитная реакция на меня была. Немножко шипела, старалась уйти, голову держала хорошо… А вчера она уже была вялая, я всех обзвонила, может, ей какие-то препараты дополнительные бы назначили… Одно дело, что она не ест, но она еще и не пьет, у нее обезвоживание, она тоскует, может, чем-то помочь… Но нет, ничего. Сегодня утром она совсем была слабенькая. Я сделала ей уколы, с питанием уже не стала мучить, уложила и снова стала всех обзванивать. В 10:00 я пошла посмотреть, а она уже не реагировала. Голову под крыло засунула и все. Может, пока Бусинка была с птенцами, она и держалась… А здесь — все, у нее была тоска. Говорят же, что они парные птицы», — сказала Анна.

Женщина рассказала, что с самого начала «лебединой трагедии» не может нормально спать — сначала операция по спасению, потом лечение и постоянный мониторинг сети.

«Я четвертый день толком не сплю. Ощущение, что вокруг совершенно равнодушные люди. Столкнулась с пустотой, вроде как в тайге, в лесу — ау, а в ответ тишина. Пережила столько, что можно роман написать «Одна в миллионном городе». Я одна осталась с лебедем, и как хочешь, так и выкручивайся. Да, многие хотели помочь финансово, но в этом не было необходимости, лечение мы уже оплатили. Помощь нужна была, чтобы спасти Бусинку из озера, могла понадобиться потом, на питание или еще что-то, в этом случае я бы обратилась. Есть те люди, которые перевели деньги, я теперь буду отправлять все обратно», — сказала Баранова.

Женщина признается, что смерть лебедя переносит тяжело.

«Я к ней привыкла. У меня еще две собачки чихуахуа, они обычно чужих не любят, а ее приняли. Вот у кого стоит поучиться, так это у животных», — сказала она.

Сейчас Анну больше всего беспокоит судьба птенцов лебедя, которые по-прежнему находятся на озере. Всего их трое.

«Они уже взрослые, но не знают, куда им деваться, это их первый перелет. Орнитолог сказал, что их нужно подкармливать. Тогда они смогут продержаться до тех пор, пока не полетят перелетные птицы. Тогда, может, они к кому-то прибьются», — сказала Анна.

Анна надеется, что жители края и власти не останутся равнодушными к судьбе оставшихся в живых лебедей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», птицы находились в озере со стороны аула Старобжегокай Адыгеи. Лебедя с открытым переломом крыла спасла местная жительница Анна при помощи неравнодушных парней, которые привезли надувную лодку.