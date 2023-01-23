Погибающего в реке лебедя спасли жители Краснодара

Очевидцы в соцсетях опубликовали видео и рассказали, что несколько лебедей погибают в замерзшей Кубани в Юбилейном микрорайоне краевой столицы.

Местные жители обратились к спасателям. Однако данные в соцсетях оказались неверными — птицы были в озере со стороны аула Старобжегокай Адыгеи. В результате краснодарским спасателям пришлось передать данные коллегам из соседней республики, однако время было потеряно.

Местная жительница Анна, которая и забила тревогу, проконсультировались с орнитологом — он сказал, что у одного из лебедей сломано крыло, и ему больше всего требуется помощь. Двое мужчин не стали дожидаться спасателей, привезли надувную лодку и сами вытащили на берег пострадавшую птицу.

При осмотре после спасения краснодарцы увидели у лебедя открытый перелом. Они предположили, что травма похожа на пулевое ранение. По их мнению, пуля могла попасть в птицу из стрелкового комплекса, который находится недалеко от берега в Адыгее.

Лебедя забрала к себе на передержку местная жительница. Она будет ухаживать за птицей в период восстановления и организует лечение, рассказал в своем Telegram-канале житель Краснодара Сергей Климов.

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