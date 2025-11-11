Украинский беспилотник сбили утром 11 ноября над Черным морем

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские средства ПВО 11 ноября в период с 8:00 до 13:00 обезвредили 4 дрона ВСУ. Из них один беспилотник ликвидировали в небе над Черным морем.

Также два БПЛА сбили над территорией Саратовской области, еще один — над Оренбургской областью, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три украинских беспилотника сбили ночью 11 ноября над Черным морем. Всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 37 БПЛА противника над регионами России.

Также беспилотную опасность объявили утром 11 ноября в Краснодарском крае. Об отмене угрозы сообщили спустя час.

Подпишись, здесь всегда интересно.