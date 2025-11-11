Три украинских беспилотника сбили ночью 11 ноября над Черным морем

В ночь на вторник вооруженные силы Украины вновь предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 37 БПЛА противника над регионами России.

Из них три беспилотника обезвредили над акваторией Черного моря. Еще 10 дронов сбили над Крымом, 8 — над территорией Саратовской области, 7 — над Орловской областью. По три беспилотника уничтожили над Липецкой и Ростовской областями. Над Брянской, Воронежской и Калужской областями сбили по одному БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

