Беспилотную опасность отменили спустя час в Краснодарском крае

Уведомления РСЧС об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили 11 ноября в 9:05.

Сигнал «Беспилотная опасность» на территории Краснодарского края действовал с 8:15.

«На территории Краснодарского края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в оповещении МЧС.

Приближаться к фрагментам сбитых БПЛА категорически запрещается. Если вы увидели любые подозрительные объекты, нужно сообщить об этом по номеру 112.

Читайте также: в ночь на 11 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 37 БПЛА противника над восьми регионами России, в том числе три украинских дрона сбили над Черным морем.

Накануне в акватории Черного моря в районе Туапсе обезвредили четыре безэкипажных катера ВСУ. Один из них сдетонировал вблизи береговой линии. Ударной волной выбило остекление на втором этаже двухэтажного дома.

Подпишись, здесь всегда интересно.