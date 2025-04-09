Украинские БПЛА атаковали компрессорную станцию «Кореновская» на Кубани

Вооруженные силы Украины с 23:38 8 апреля до 01:26 9 апреля атаковали объект, обеспечивающий подачу газа через трубопровод «Турецкий поток» с помощью восьми БПЛА.

Целью атаки ВСУ стала компрессорная станция «Кореновская» в Краснодарском крае. Она перекачивает 31,5 млрд кубометров газа в год. Дежурные подразделения ПВО ВС РФ уничтожили все восемь украинских беспилотников. Они не причинили ущерба станции.

Также в 02:30 9 апреля два украинских беспилотника предприняли попытку атаки на газораспределительную станцию «Темрюк», которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Оба дрона уничтожены на безопасной от объекта дистанции.

С 18 марта ВСУ ни на один день не прекращали атаки по объектам российской энергетической инфраструктуре, несмотря на Российско-американские договоренности о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, сообщает Минобороны России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», массированная атака беспилотников на Кубань произошла ночью на 9 апреля. По данным Минобороны России, с 20:00 8 апреля по 06:00 9 апреля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 158 украинских беспилотников самолетного типа. В небе над Кубанью сбили 67 БПЛА, еще 7 над Азовским и 6 над Черным морями.

Фрагменты сбитых дронов нашли в четырех районах региона. Никто не пострадал. Специалисты начали ликвидацию последствий падения беспилотников в поселке Комсомольском Курганинского района, хуторе Семигорском под Новороссийском, в поле станицы Курчанской Темрюкского района и около Шкуринского сельского поселения Кущевского района.

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